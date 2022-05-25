Сегодня в Томске ограничили движение по Коммунальному мосту

25 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня утром, 25 мая, с 9.00 в Томске частично ограничено движение по Коммунальному мосту.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на время ремонта здесь будут открыты для проезда две полосы — по одной в каждую сторону.

Накануне в районе Коммунального моста были завершены подготовительные работы: установлены временные дорожные знаки, которые начнут функционировать с момента ограничения движения по мосту. Также уже смонтированы светофоры.

Напомним, ремонт Коммунального моста через Томь будет вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и обойдутся в 1,2 млрд рублей. Подрядчику — иркутской компании «Пик» — предстоит выполнить ремонт опор моста, заменить дорожную «одежду», включая железобетонный защитный слой, гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие, осуществить ремонт дефектных участков железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации.

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