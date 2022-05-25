18+
18+

Сегодня в Томске ограничили движение по Коммунальному мосту

Дороги, Томские новости, коммунальный мост движение дороги ремонт Сегодня в Томске ограничили движение по Коммунальному мосту

Сегодня утром, 25 мая, с 9.00 в Томске частично ограничено движение по Коммунальному мосту.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на время ремонта здесь будут открыты для проезда две полосы — по одной в каждую сторону.

Накануне в районе Коммунального моста были завершены подготовительные работы: установлены временные дорожные знаки, которые начнут функционировать с момента ограничения движения по мосту. Также уже смонтированы светофоры.

Напомним, ремонт Коммунального моста через Томь будет вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и обойдутся в 1,2 млрд рублей. Подрядчику — иркутской компании «Пик» — предстоит выполнить ремонт опор моста, заменить дорожную «одежду», включая железобетонный защитный слой, гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие, осуществить ремонт дефектных участков железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Томская судоходная компания» открыла речную навигацию по Томи и Оби, ждет вскрытия реки у Сургута

5 мая 2022
Томские новости

В Томске прошел первый этап чемпионата Томской области по трофи-рейдам

25 апреля 2022
Томские новости

В Томске обновляют дорожную разметку

28 апреля 2022
Томские новости

«Ростелеком» начал продажи офисного ПО МойОфис госсектору и частному бизнесу Сибири

26 апреля 2022
Томские новости

В Томске планируют восстановить скульптуру «Комсомолка и пионер»

20 мая 2022
Томские новости

Томичей предупреждают о накоплении вредных примесей в атмосфере

13 мая 2022
Томские новости

Пьяный полицейский, насмерть сбивший двух девушек, арестован в Томской области

25 апреля 2022
Томские новости

В Томске пройдет первый Science Slam Университетской лиги

29 апреля 2022
Томские новости

Томским производителям помогут с поставкой халяльной продукции в Индию и Арабские Эмираты

24 мая 2022