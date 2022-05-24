Томич лишился 140 тыс. рублей при покупке лодки с мотором

24 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

Житель Томска стал жертвой мошенников при покупке лодки с лодочным мотором.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, на одном из сайтов мужчина нашел объявление с интересующими его товарами. Обсудим условие с «продавцом» томич перевел ему тысячу рублей. Затем, владелец лодки сказал покупателю, что он оформил доставку, но если полная оплата не будет произведена до вечера, доставка будет отозвана, а товар перепродадут.

Томич поверил продавцу и перевел ему оставшиеся 139 тыс. рублей. После этого «продавец» перестал выходить на связь.

В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска поступило сообщение о хищении денежных средств. По предварительным данным, мужчина на одном из сайтов нашел объявление с интересующими его товарами — лодочным мотором и лодкой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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