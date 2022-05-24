«Ростелеком» рассказал томским предпринимателям о преимуществах цифровых сервисов

24 мая 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал «Ростелекома» провел мероприятие очередного традиционного «Клуба бизнес-экспертов» в формате «без галстуков», где собрал владельцев и руководителей предприятий для подробного знакомства с цифровыми сервисами и услугами компании.

На встрече бизнесменам и представителям власти менеджеры оператора представили комплексные решения, которые помогают повышать конкурентоспособность и безопасность производственных процессов. Кроме того, они способствуют снижению издержек благодаря трансформации и импортозамещению.

В качестве цифровых решений для разных сфер бизнеса «Ростелеком» предложил участникам встречи рассмотреть подключение таких услуг, как «Мой офис», «Умные Экраны», «Wi-Fi-радары», «Виртуальная АТС», «Видеоконференцсвязь», «Виртуальный ЦОД», «Сервисы Информационной безопасности», «Антивирусные решения», «Видеонаблюдение» и «Видеоаналитика». Большое внимание было уделено облачным решениям и актуальным сервисам информационной безопасности, а также реализованным цифровым проектам в компании.

«“Ростелеком” регулярно обновляет линейку цифровых услуг для бизнеса, стараясь оперативно реагировать на все изменения в экономике. Мероприятия такого формата — возможность напрямую пообщаться с руководителями и собственниками компаний, понять их потребности и помочь разобраться в широком спектре умных решений. Мы знаем, что большинство предпринимателей активно ведут цифровизацию своей деятельности, а этот процесс требует современных предложений и высококлассной технической поддержки», — отметил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

По информации аналитиков, 70 процентов руководителей крупных компаний рассматривают инновации в качестве одного из ведущих драйверов роста бизнеса. Многие из них уверены, что существенная трансформация корпораций произойдет уже в ближайшие три года.

«Эксперты “Ростелекома” презентовали наиболее востребованные цифровые сервисы, которые действительно помогают совершенствовать бизнес-процессы в организации. Наша компания в настоящее время уже пользуется услугами провайдера, в частности, интернетом, VPN-сетью и IP-телефонией. И мы готовы рассматривать подключение других сервисов “Ростелекома”. Из представленных на мероприятии заинтересовала услуга “Видеоконференцсвязь”, которая позволяет организовывать неограниченное количество соединений без пересечения по времени и в одном аккаунте», — поделился впечатлениями начальник отдела АСУ и ИТ ООО «Газпром Метанол» Александр Анисимов.

Получить дополнительную информацию о сервисах для бизнеса можно на сайте «Ростелекома» и по единому бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

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