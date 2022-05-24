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Девятилетний мальчик попал под колеса иномарки в Томске

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Накануне вечером, 23 мая, в Томске под колеса Ford Focus попал 9-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.10 у дома по ул. Иркутский тракт, 26. По предварительным данным, ребенок перебегал проезжую часть по внутридворовой территории. В результат произошедшего мальчика с травмами доставили в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу Иркутский тракт, 79, кабинеты № 102, 103, телефон 8 (38-22) 79-46-93.

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