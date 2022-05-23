На фестивале «Книжная дюжина. Лирика и физика» в Томске обсудят, как издавать книги о науке

Томский Обзор / Фото: 23 мая 2022 // Фото: interactsciencestories.org

В субботу, 28 мая, на первом университетском фестивале «Книжная дюжина. Лирика и физика» обсудят, как издавать книги о науке.

Участники одноименного паблик-тока поговорят о проблемах издания научно-популярной литературы на русском языке — недостаточную привлекательность для потенциальной аудитории, популяризацию среди сообщества как авторов, так и журналистов.

В паблик-токе примут участие Владимир Обручев, руководитель направления научно-популярной и компьютерной литературы издательства БОМБОРА; Андрей Шпанский, профессор кафедры палеонтологии и исторической геологии геолого-географического факультета ТГУ, автор книги «О мамонтах и их спутниках»; Василий Вершинин, кандидат филологических наук, дизайнер, преподаватель Высшей школы журналистики ТГУ и Ксения Киселева, руководитель спецпроектов редакции художественной литературы и нон-фикшн издательства «Карьера Пресс», социальный антрополог.

Модератор дискуссии — декан Высшей школы журналистики ТГУ Илья Мясников.

Паблик-ток начнется в 12.00 по адресу: Институт образования ТГУ (пр. Ленина, 34а).

Сразу после паблик-тока в 13.00 стартует лекция Владимира Обручева «Книги про игры». Он расскажет о том, как издательство готовит книги к выпуску, в чем сложность этого направления, и, конечно же, о том, какие новинки ждут читателей в будущем.

На следующий день, 29 мая, в 12.00 рамках сессии пройдет лекция Андрея Шпанского «О мамонтах и их спутниках». В этом научно-популярном иллюстрированном издании кратко изложена история изучения мамонтов и представителей современной им фауны, живших в Северной Евразии в конце четвертичного периода.

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