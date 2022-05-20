Томский НИИ Ростеха запустил производство взрывозащищенных светильников для нефтегазовой сферы

Томский Обзор / Фото: 20 мая 2022 // Фото: yandex.ru

АО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» (НИИПП, входит в Ростех) запустило серийное производство взрывозащищенных светодиодных светильников для предприятий топливно-энергетического комплекса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на и.о. начальника отдела маркетинга НИППП Павла Каверина.

По словам Каверина, линейка представлена четырьмя моделями взрывозащищенных светильников мощностью от 25 до 55 Вт. Корпус светильника выполнен из анодированного алюминиевого сплава, защитное стекло — из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната. Степень защиты предусматривает работу под водой.

Взрывозащищенные светильники предназначены для освещения нефте- и газоперерабатывающих предприятий, установок нефте- и газодобычи, складов ГСМ, химических заводов, заправочных станций, открытых площадок и территорий.

«Уникальность нашей разработки в том, что благодаря новой технологии сборки стоимость светильников на 30% ниже по сравнению с аналогичными моделями конкурентов», — сказал Каверин.

Он добавил, что в настоящее время уже ведутся переговоры о поставках с предприятиями из Томской области и других регионов РФ.

АО «НИИПП» — разработчик и поставщик полупроводниковых приборов из арсенида галлия и кремния. Предприятие также занимается разработкой и производством изделий СВЧ-микроэлектроники и оптоэлектроники, включает в себя научно-исследовательский институт и завод полупроводниковых приборов. Разработкой и производством полупроводниковых светотехнических изделий занимается с 1995 года. Предприятие также выпускает гражданскую продукцию.

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