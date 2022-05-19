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ФАС завела на администрацию Томска дело из-за нарушений в сфере содержания и ремонта дорог

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Томское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России возбудило производство по признакам нарушения законов о конкуренции в отношении администрации Томска и департамента дорожной деятельности и благоустройства (ДДДиБ) города, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что ДДДиБ и МБУ «Томск САХ» заключили ряд соглашений, которыми определен порядок выдачи субсидий муниципальному учреждению из бюджета города. Средства были выделены на выполнение шести заданий по ремонту и содержанию дорог с 2019 по 2023 годы.

Вместе с тем в антимонопольном органе считают, что выполнение указанных работ является удовлетворением муниципальной нужды и, следовательно, задания должны быть разыграны на конкурсной основе.

«Выдача заданий МБУ „Томск САХ“ с последующим финансированием работ в виде субсидий является способом ухода от проведения обязательных публичных торгов по выбору исполнителя работ», — сообщила пресс-служба, отметив, что МБУ имел необоснованный доступ к бюджету города и преимущество в виде доступа к работам.

Кроме того в антимонопольном органе считают, что мэрия Томска и профильный департамент позволили МБУ «Томск САХ» проводить собственные закупочные процедуры и, тем самым, наделили МБУ функциями органа местного самоуправления, что является нарушением закона о защите конкуренции.

Ранее УФАС по Томской области выдало предупреждение мэрии города и департаменту о необходимости устранения признаков нарушений, однако, оно не было исполнено.

В пресс-службе ведомства отметили, что городские власти ссылались на отсутствие хозяйствующих субъектов, которые готовы выполнять работы, а возможность МБУ «Томск САХ» проводить закупки является менее затратной процедурой по сравнению с конкурентной закупкой.

Заседание комиссии по делу состоится 9 июня.

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