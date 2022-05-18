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На днях томичей ждут дожди и грозы

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В ночь на пятницу, с 19 на 20 мая, в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град. При грозах порывы ветра 16-21 м/сек», — говорится в сообщении.

В связи с получением прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС.

По данным сайта томского Гидрометцентра, в четверг ожидается облачная погода с дождем, температура воздуха днем 30°С. Ночью прогнозируется небольшой дождь, 12 °С.

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