В Томске перекрыли движение по мосту в пос. Заварзино

Сегодня, 18 мая, в Томске ограничено движение транспорта по мосту в пос. Заварзино, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение вводится в связи с техническим обследованием состояния моста. По словам начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Николая Глебовича, на этом участке сложилась аварийная ситуация.

«В прошлом году мы провели текущий ремонт моста, однако сейчас из-за движения бельшегрузов ситуация обострилась. На месте в данный момент работают специалисты, к вечеру мы будем точно понимать — насколько быстро возможно осуществить ремонт моста и сколько продлится его перекрытие», — отметил Николай Глебович

По его словам, томичи могут воспользоваться объездной дорогой — через Родионово. Временная схема движения уже утверждена, на месте также установлены соответствующие дорожные знаки.

Предполагается, что движение по мосту будет восстановлено в «максимально короткие сроки».

Томичей просят учитывать введенные ограничения при планировании своих маршрутов.

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