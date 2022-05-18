Томичей приглашают на первый университетский фестиваль «Книжная дюжина»

18 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина, из архива издания

В Томске с 27 по 29 мая пройдет первый университетский фестиваль «Книжная дюжина. Лирика и физика».

В течение трех дней томичи смогут познакомиться с новинками более 30 российских издательств на книжной ярмарке, посетить лекции, паблик-токи и кибер-театр, сообщают организаторы.

Мероприятие будет проходить сразу на на нескольких площадках: в Научной библиотеке ТГУ, Абитуриент.Центре, Институте образования ТГУ и в Университетской роще.

На книжной ярмарке будут представлены новинки издательств Ad marginem, «Арка», «Белая ворона», «Бомбора», «Карьера Пресс», «КомпасГид», «Открытая кафедра», «Макушин Медиа», «Свиньин и сыновья» и других. Гости мероприятия смогут приобрести современную актуальную прозу, литературу для детей и подростков, а также редкие книги независимых издателей.

В лекционной части фестиваля известный гастроэксперт, писатель, президент Красноярского винного клуба Игорь Шеин представит свою книгу «Сибирский публичный стол конца XIX-начала ХХ века» и расскажет об истории трактирного промысла в нашем регионе. Литературный критик, редактор отдела «Мозг» в «Афише Daily», автор Telegram-канала «Литература и жизнь» Егор Михайлов расскажет о том, как писать о книгах для блога и медиа. Социальный антрополог, руководитель спецпроектов редакции художественной литературы и нон-фикшн издательства «Карьера Пресс» Ксения Киселева проведет лекцию «Один из Инклингов. Книги Роджера Ланселина Грина» и расскажет о том, почему скандинавские мифы актуальны до сих пор. Томичей также ждет встреча с книжным дизайнером издательства Ad marginem Анной Наумовой.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет паблик-ток, посвященный локальной идентичности в региональном книгоиздании. Вопрос обсудят известный дизайнер Дмитрий Галсан (проектный офис «Баргуджин Токум», Улан-Удэ), Максим Попов (издательская программа проекта «Музей Города Кенигсберг» и мануфактуры Max Preuss), Наталья Жилякова (издательский проект «Томские трущобы») и Елена Фаткулина (издательство «Макушин Медиа», книжная серия «Городское путешествие»).

На мероприятии также пройдет презентация трех томских изданий. Специалист в области коммуникационного консалтинга Надежда Древаль представит свою книгу «СверхЛожная задача: сломать стереотип». Томский писатель и журналист Сергей Мальцев расскажет о своем дебютном романе «Погром», а главный редактор «Макушин Медиа» Елена Фаткулина презентует новый путеводитель издательства «Путешествие по Елани».

В Библиотечном дворике Научной библиотеки ТГУ для гостей «Книжной дюжины» будут работать мастер-классы и кибер-театр. Также в рамках фестиваля состоится первый чемпионат по распознаванию сибирских газет XIX века.

Ознакомиться с подробной программой фестиваля можно на сайте 12book.makushin.media.

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