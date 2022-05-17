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Томская область снова не нашла авиаперевозчика на внутрирегиональные рейсы

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Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области признал несостоявшимся повторный отбор получателя субсидии для выполнения внутрирегиональных перелетов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента Юрия Баева.

«На конкурс не заявилась ни одна компания. Мы продолжаем переговоры с авиакомпанией „СиЛа“, ждем их предложения. После подготовки документов объявим новый конкурс», — сказал Баев.

Согласно документации, опубликованной на сайте департамента, авиаперелеты должны были осуществляться в город Кедровый и село Каргасок.

Как сообщалось, первый конкурс по поиску получателя субсидии был объявлен в начале марта. Он также был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Ранее власти Томской области были намерены возобновить внутрирегиональные рейсы, которые были приостановлены из-за требований безопасности.

После обращения экс-губернатора Томской области Сергея Жвачкина в Минтранс РФ и к правительству с просьбой смягчить требования безопасности к авиаплощадкам ситуация улучшилась. В декабре 2021 года Кабмин принял решение смягчить требования. Согласно постановлению, требования были дифференцированы в зависимости от типа аэродрома и посадочной площадки.

Власти Томской области заложили средства на выполнение внутрирегиональных перелетов в областном бюджете. Рейсы в Каргасок и Кедровый должны были выполняться два раза в неделю.

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