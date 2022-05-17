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Из-за крестного хода в центре Томска изменят схему движения

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В воскресенье, 22 мая, в Томске перекроют несколько улиц в связи с проведением крестного хода в День славянской письменности и культуры.

Как сообщает пресс-служба мэрии, перекрытие продлится с 11.30 до 13.30 и затронет следующие улицы:

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