Из-за крестного хода в центре Томска изменят схему движения

17 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев/ из архива издания

В воскресенье, 22 мая, в Томске перекроют несколько улиц в связи с проведением крестного хода в День славянской письменности и культуры.

Как сообщает пресс-служба мэрии, перекрытие продлится с 11.30 до 13.30 и затронет следующие улицы:

ул. Карла Маркса от пер. Кооперативный до пл. Ленина, 2;

по пр. Ленина от пер. Кооперативный до пер. Батенькова;

элемент улично-дорожной сети от ул. Карла Маркса до ул. Бакунина;

по ул. Розы Люксембург от пер. Совпартшкольный до ул. Обруб;

по ул. Набережная реки Ушайки от ул. Обруб до пер. Батенькова;

по пер. Пионерскому от ул. Набережная реки Ушайки до пер. Батенькова;

по пер. Батенькова от пр. Ленина до пер. Кононова;

по ул. Гагарина от пер. Батенькова до элемента улично-дорожной сети пл. Ново-Соборная, 2б;

по ул. Советская от пр. Фрунзе до ул. Герцена;

по ул. Крылова от пер. Батенькова до пр. Фрунзе;

по пер. Нахановича от пр. Ленина до ул. Крылова;

по ул. Алексея Беленца от пр. Ленина до элемента улично-дорожной сети ул. Советская, 14;

по пер. Плеханова от ул. Гагарина до пер. Юрточный;

по ул. Никитина от ул. Советска до ул. Белинскаго;

по пр. Фрунзе от пр. Ленина до ул. Белинского;

по элементу улично-дорожной сети пл. Ново-Соборная, 2б от ул. Гагарина до

пер. Спортивного.

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