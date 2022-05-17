Из-за крестного хода в центре Томска изменят схему движения
17 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев/ из архива издания
В воскресенье, 22 мая, в Томске перекроют несколько улиц в связи с проведением крестного хода в День славянской письменности и культуры.
Как сообщает пресс-служба мэрии, перекрытие продлится с 11.30 до 13.30 и затронет следующие улицы:
- ул. Карла Маркса от пер. Кооперативный до пл. Ленина, 2;
- по пр. Ленина от пер. Кооперативный до пер. Батенькова;
- элемент улично-дорожной сети от ул. Карла Маркса до ул. Бакунина;
- по ул. Розы Люксембург от пер. Совпартшкольный до ул. Обруб;
- по ул. Набережная реки Ушайки от ул. Обруб до пер. Батенькова;
- по пер. Пионерскому от ул. Набережная реки Ушайки до пер. Батенькова;
- по пер. Батенькова от пр. Ленина до пер. Кононова;
- по ул. Гагарина от пер. Батенькова до элемента улично-дорожной сети пл. Ново-Соборная, 2б;
- по ул. Советская от пр. Фрунзе до ул. Герцена;
- по ул. Крылова от пер. Батенькова до пр. Фрунзе;
- по пер. Нахановича от пр. Ленина до ул. Крылова;
- по ул. Алексея Беленца от пр. Ленина до элемента улично-дорожной сети ул. Советская, 14;
- по пер. Плеханова от ул. Гагарина до пер. Юрточный;
- по ул. Никитина от ул. Советска до ул. Белинскаго;
- по пр. Фрунзе от пр. Ленина до ул. Белинского;
- по элементу улично-дорожной сети пл. Ново-Соборная, 2б от ул. Гагарина до
- пер. Спортивного.
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