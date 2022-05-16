18+
18+

Почти 50 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия уровень заболеваемости Почти 50 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 49 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 71 человека. 15 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 130 836 случаев заболевания коронавирусом. 128 648 заболевших выздоровели. 834 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»

Тэги/темы:
Томские новости

С завтрашнего дня в Томске ограничат движение по ул. Сибирская

26 апреля 2022
Томские новости

Работников предприятия «Томское пиво» эвакуировали в Томске из-за сообщения о минировании

27 апреля 2022
Томские новости

Илья Варламов выпустил ролик, посвященный пожарам, уничтожающим дома в Сибири и на Урале

13 мая 2022
Томские новости

Пожароопасный сезон из-за ранней весны преждевременно наступил во всех регионах Сибири, кроме Томской области — МЧС

20 апреля 2022
Томские новости

Томские бойцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях

11 мая 2022
Томские новости

Горожане узнают о традициях празднования Пасхи в Томске

20 апреля 2022
Томские новости

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

27 апреля 2022
Томские новости

Томичи увидят ретро-технику и посетят «Пионерскую комнату» на «Библионочи» в ТПУ

28 апреля 2022
Томские новости

Томские власти не нашли застройщика домов для расселения аварийного жилья за 1,1 млрд рублей

13 мая 2022