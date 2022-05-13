Илья Варламов выпустил ролик, посвященный пожарам, уничтожающим дома в Сибири и на Урале

Томский Обзор / Фото: 13 мая 2022 // Фото: varlamov

Известный блогер Илья Варламов на своем Youtube-канале выпустил видео, посвященное лесным пожарам в Сибири и на Урале в результате которых сгорело более 700 домов.

«Мы съездили в Уяр и пообщались с людьми, которые остались без крыши над головой. А еще узнали, почему Россия каждый год горит и что с этим делать», — говорится в сообщении.

В ролике блогер общается с погорельцами, а также выясняет, как им помогают в Красноярском крае, где без жилья остались сотни людей, а 8 человек погибли. Также в ролике объясняется, как смог влияет на избыточную смертность, почему в этом году бороться с лесными пожарами будет особенно тяжело.

Напомним, в конце апреля в Томской области был введен особый противопожарный режим. В данный период категорически запрещается разводить огонь и проводить любые пожароопасные работы.

Кроме того, в пресс-службе регионального ГУ МЧС отмечают, что 12 — 15 мая на большей части территории Томской области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс), что чревато возникновением природных пожаров в лесных массивах, распространением их на населенные пункты и объекты экономики.

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