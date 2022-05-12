В ТПУ наградили победителей Инженерного квиза на кубок ректора

12 мая 2022 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

В среду, 11 мая, в день рождения Томского политехнического университета состоялся финал Инженерного квиза среди школьных команд Сибири. Участники игры боролись за кубок ректора ТПУ и дополнительные баллы при поступлении.

Квиз стартовал в начале апреля и включал в себя три тура. В первом приняли участие более 330 старшеклассников из Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края. Разбившись на команды, по шесть человек каждая, школьники решали задания, разработанные преподавателями ТПУ и посвященные инженерной тематике.

Финал Инженерного квиза в МКЦ ТПУ Фото: Серафима Кузина

— Перед участниками квиза стояли очень необычные задачи, в итоге получилось интересно, — отметил и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев. — Понятно, что все в школе получают базовые знания по математике, физике, химии. Но инженер — это именно тот человек, который способен решить нестандартные задачи, и это точно не скучно.

В финальный тур квиза вышли 84 школьника в составе 14 команд из Томска, Красноярского края и Кемеровской области. В итоге лучшей стала команда «Чапман» учащихся томского лицея ТПУ. Все победители получили по восемь дополнительных баллов при поступлении в университет. По словам участников команды, баллы стали для них хорошим бонусом, так как двое старшеклассников уже решили поступать в ТПУ на направление «Прикладная математика и информатика».

Победители инженерного квиза — команда Лицея при ТПУ Чапман» Фото: Серафима Кузина

Второе место в Инженерном квизе заняла команда «Волна» (гимназия №26 г. Томск), третье — лицеисты ТПУ, команда «О.Д.З — система». За второе и третье места при поступлении участники получать семь и шесть дополнительных баллов, соответственно.

Команда «О.Д.З — система» Фото: Серафима Кузина

Команда «Волна» Фото: Серафима Кузина

На церемонии награждения Дмитрий Седнев вручил призерам памятные призы, а победителям — ещё и кубок ТПУ.

— Наша команда очень рада, что приняла участие в квизе, — отметил Владислав Симонцев из команды «Чапман». — Мы неодинаково сильны в разных предметах, но слаженная работа вместе помогла достичь лучшего результата. И дополнительные баллы при поступлении — отличный бонус.

В свою очередь, Дмитрий Седнев отметил, что Инженерный квиз будет проводиться ежегодно. Также университет планирует организовывать и другие мероприятия с инженерным уклоном для школьников.

И.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев Фото: Иван Иванов

— Мы надеемся, что этот квиз стал первым камнем в основание большой инженерной крепости, которую мы планируем строить в ближайшем будущем. И привлекать ребят не только из родного региона, но и других федеральных округов. Чтобы самые талантливые и мотивированные приезжали и пробовали себя в состязании на инженерную мысль, — сказал и.о. ректора ТПУ.

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