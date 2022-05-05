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Томичка поверила «сотруднику банка» и лишилась более 600 тыс. рублей

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Жительница Томска стала жертвой мошенникам, которые представились сотрудниками банка и и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ей одобрен кредит на 500 тыс. рублей. Томичка пояснила, что не подавала заявку. Тогда «сотрудник банка» сообщил, что деньги необходимы быстро перевести на безопасный счет. Через некоторое время с женщиной связались якобы сотрудники правоохранительных органов, которые подтвердили, потерпевшей надо обезопасить свои средства. Поверив злоумышленникам, женщина перевела на указанные ей счета более 600 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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