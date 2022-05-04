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Томские подводники в четвертый раз победили на Чемпионате России

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Сборная Томской области по плаванию в ластах одержала победу на чемпионате России. Спортсмены стали обладателями 24 медалей, 12 из которых — золотые, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Состязания проходили в Санкт-Петербурге и собрали 336 сильнейших спортсменов из 26 регионов страны. Томская сборная одержала победу в командном зачете. Лидерами внутрикомандного медального зачета стали Диана Слисева, Егор Качмашев и Василий Пушкарёв. Также все они — обладатели пяти эстафетных медалей, где в трех заплывах стали первыми, а в двух — вторыми.

В плавании в классических ластах на дистанциях 50 м и 100 м сильнейшей стала Елизавета Черченко. Два «золота» — в нырянии и подводном плавании на 100 м — завоевала Алена Паршина. Дарья Соболева поддержала победный настрой Константина Пахомова на стайерских дистанциях, заняв третье место в плавании в ластах на 400 м и второе на дистанции 800 м.

Спортсменов к турниру подготовили заслуженные тренеры России Александр Шумков, Юлия Поздеева, Александра Сильванович, Александр Голобородько, а также Анастасия Жидкова, Михаил Черченко и Тимофей Горелов.

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