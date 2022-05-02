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Традиционное первомайское шествие прошло в Томске

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В Томске прошло традиционное первомайское шествие. Ежегодно его организует Федерация профсоюзных организаций Томской области. Колонна участников прошла от пл. Ленина по одноименному проспекту до пл. Ново-Соборной, где демонстрация завершилась митингом с участием представителей региональной администрации, мэрии и профсоюзов.

Фото: Владимир Дударев, Серафима Кузина

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