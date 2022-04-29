Крупный пал локализовали в районе «Зеленых горок» в Томске
29 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания
Сегодня, 29 апреля, в Томске загорелась сухая трава в неподалеку от микрорайона «Зеленые горки».
Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, возгорание произошло в районе ул. Крячкова, 21, а также улиц Обручева и Ключева. По предварительным данным, площадь возгорания составила 20 кв. метров.
На месте работают 6 единиц техники. Возгорание локализовано и, по данным собеседника «Томского Обзора», в скором времени будет полностью ликвидировано.
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