Крупный пал локализовали в районе «Зеленых горок» в Томске

29 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 29 апреля, в Томске загорелась сухая трава в неподалеку от микрорайона «Зеленые горки».

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, возгорание произошло в районе ул. Крячкова, 21, а также улиц Обручева и Ключева. По предварительным данным, площадь возгорания составила 20 кв. метров.

На месте работают 6 единиц техники. Возгорание локализовано и, по данным собеседника «Томского Обзора», в скором времени будет полностью ликвидировано.

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