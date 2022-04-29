Более 100 случаев заболеваний коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 29 апреля 2022 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 106 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 143 человек. 34 заболевших госпитализировано.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 129 796 случаев заболевания коронавирусом. 127 357 заболевших выздоровели, 824 скончались.

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