Более 100 случаев заболеваний коронавирусом зарегистрировано в Томской области
29 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 106 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 143 человек. 34 заболевших госпитализировано.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 129 796 случаев заболевания коронавирусом. 127 357 заболевших выздоровели, 824 скончались.
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