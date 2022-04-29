Томские керлингисты привезли медали с Чемпионата России

Томский Обзор / Фото: 29 апреля 2022 // Фото: depms.ru

Сборные Томской области по спорту глухих в дисциплине кёрлинг стали обладателями золотой и бронзовой медалей прошедшего в подмосковном Дмитрове Чемпионате России, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Томской, Челябинской, Калининградской и Новосибирской областей, Красноярского края и Удмуртской республики.

По регламенту соревнований на первом этапе команды сыграли по круговой системе. Далее прошли игры плей-офф: четвертьфиналы, полуфиналы и финальные игры.

По результатам соревнований среди женских команд томичи взяли «золото», оставив позади челябинских и московских спортсменов. Среди мужских команд сильнейшей признана команда из Челябинска, Санкт-Петербург на втором месте, а томские кёрлингисты привезли домой «бронзу».

Томские команды подготовили тренеры Константин и Ирина Шерстобитовы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: