Спикер Томской облдумы рассказала о ключевых для региона решениях, принятых на заседании Совета законодателей

Томский Обзор / Фото: 29 апреля 2022 // Фото: council.gov.ru

Спикер областного парламента, председатель комиссии Совета законодателей России по образованию и науке Оксана Козловская рассказала о ключевых для Томской области решениях, принятых на заседаниях Совета и его Президиума, которые прошли в Санкт-Петербурге.

Как уточняют на сайте регионального парламента, заседание Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании России было посвящено вопросам модернизации объектов инфраструктуры оздоровления, реабилитации и отдыха детей, включая вопросы подготовки к летней детской оздоровительной кампании 2022 года. В начале апреля эту тему подробно обсудили комиссия Совета законодателей РФ (СЗ РФ) по образованию и науке и Совет законодателей Сибирского федерального округа под председательством Оксаны Козловской.

«Президиум поддержал все предложения, которые мы сформулировали в рамках решения комиссии. При этом коллеги обратили особое внимание на то, что работу над федеральной программой, направленной на восстановление и строительство до 2030 года в субъектах РФ объектов отдыха детей и их оздоровления, нужно продолжать. И, в частности, проработать механизмы поддержки предприятий, которые на местах за свой счет строят и развивают детские лагеря, в части увеличения доли возмещения из федерального бюджета их фактических затрат на развитие инфраструктуры, модернизацию материально-технической базы и кадровое обеспечение», — отметила Оксана Козловская.

Главной темой обсуждения Совета законодателей стали реализация Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления в субъектах РФ и меры по обеспечению финансовой устойчивости регионов. Выступая на заседании Совета, Оксана Козловская поддержала коллег из всех регионов, которые отметили, что работа российского Правительства в условиях санкций изменилась кардинально:

«Мы еще никогда не видели такой оперативной работы Правительства РФ, Государственной Думы, Совета Федерации Федерального Собрания по принятию и совершенствованию мер поддержки регионов. Также важно отметить высокую эффективность работы федерального оперативного штаба, который возглавляет Сергей Собянин. Вопросы, которые обсуждаются штабом, формулируются губернаторами и обсуждаются с регионами», — отметила Оксана Козловская.

Говоря о решениях, которые требуют дальнейшей проработки, спикер томского областного парламента выделила в первую очередь несовершенство межбюджетных отношений. Также чувствительным вопросом для регионов Оксана Козловская назвала штрафные санкции за нарушение условий реструктуризации бюджетных кредитов.

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