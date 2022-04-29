Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» прошел в Томске

29 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую субботу, 23 апреля, в стерео-кафе Santa Monica состоялся томский отборочный тур Чемпионата мира по чтению вслух «Открой рот». В этом году в нём приняли участие 16 человек.

Как сообщают организаторы, оценки по шестибалльной шкале за технику чтения и артистизм им выставляли трое членов жюри: Елена Фаткулина, главный редактор «Томского обзора» и издательства «Макушин медиа», Наталья Нелюбова, певица, поэт, композитор, и Олег Матэрн, актёр Северского ТЮЗа, чемпион Томска и Сибири по чтению вслух в сезоне 2018–2019, единственный томич, участвовавший в Суперфинале на Красной площади за всё время существования Чемпионата.

В первом раунде количество участников не было ограничено, а прочесть вслух им предстояло фрагменты произведений, написанных на русском языке — как классических, так и современных. Далее члены жюри отобрали 10 человек с наибольшим количеством баллов. Они должны были подняться на сцену ещё дважды, чтобы прочитать во втором раунде стихотворение, а в третьем — прозаический фрагмент переведённой на русский язык популярной зарубежной книги. По правилам Чемпионата участники не знали заранее, какие фрагменты им достанутся и не имели времени для подготовки.

В финальном раунде троим читчикам, набравшим наибольшее количество баллов, снова предстояло прочесть стихотворное произведение, выбор которого был обусловлен датой проведения мероприятия. 23 апреля — день смерти (а также, возможно, и день рождения) Уильяма Шекспира, сонеты которого и были приготовлены в качестве испытания для финалистов.

«Выбор чемпиона был единогласным, все трое членов жюри проголосовали за одну и ту же участницу. Чемпионкой Томска по чтению вслух в сезоне 2021—2022 стала Кристина Быкова, аспирант ТПУ, лектор Школы нескучного доклада, популяризатор науки», — сообщил «Томскому Обзору» один из организаторов томского этапа Александр Банщиков.

Кристина будет представлять Томск в следующем этапе — финале конференции «Сибирь» 19 мая. Он состоится в онлайн-формате, ссылка на трансляцию будет опубликована в соцсетях Чемпионата.

Чемпионы конференций «Восток», «Сибирь», «Урал», «Поволжье», «Центр», «Юг», «Север», «Москва» и «Заграница» выйдут в Суперфинал Чемпионата, который пройдёт 4 июня на Красной площади в Москве.

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