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Сотрудники томских IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку

Томские новости, ипотека ставка льготы кредиты сбербанк IT Сотрудники томских IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку

С сегодняшнего дня, 27 апреля, Сбер открыл предварительный прием заявок по льготной ипотеке для сотрудников российских IT-компаний по ставке 5%.

Как уточняют в пресс-службе банка, максимальная сумма кредита составляет 18 млн рублей для городов с численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в других населенных пунктах.

На льготную ипотеку могут рассчитывать работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно. У них должен быть заключен трудовой договор с организацией, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, аккредитованной Министерством цифрового развития. Кроме того, компания должна пользоваться налоговыми льготами не менее 1 квартала.

С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тыс. рублей, если место работы находится в городе-миллионнике, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, которые располагаются в городе с численностью до 1 миллиона человек.

«Как социальный банк Сбер участвует во всех программах ипотеки с государственной поддержкой. Сегодня важно поддержать население, в том числе отдельных специалистов, и создать для них доступные условия для приобретения жилья в России. Ставка по новой программе одна из самых низких на рынке. Надеемся, что сотрудники IT-компаний воспользуются возможностью улучшить жилищные условия по минимальным процентным ставкам. Ожидаем спрос на программу», — отметил вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка Николай Васев.

Ранее Правительство РФ приняло решение о выделении финансирования программы из резервного фонда в размере 1,5 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Подать предварительную заявку можно онлайн на странице «Ипотека для IT» сайта Домклик.

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