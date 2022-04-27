Томский предприниматель Левчугов требует через суд от владельца «Томсккабеля» 42,5 млн рублей, фигурирующих в деле о взятке

27 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Находящийся под арестом по делу о взятке руководитель группы компаний «Лама» Владислав Левчугов подал иск к владельцу ООО «Томсккабель» Сергею Чуловскому о невозврате заемных средств, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала Ленинского районного суда Томска, где рассматривается иск.

Судья Галина Моисеева сообщила, что Чуловский направил встречный иск, поэтому заседание переносится на 28 апреля.

Представитель Левчугова Валерий Махров уточнил агентству, что иск предъявлен по поводу договора займа, который был заключен 2 августа 2021 года.

«В тот день были переданы денежные средства в сумме 42,5 млн рублей. Никаких средств по данному договору ответчик не вернул. На связь он не выходит, на судебное заседание не явился», — сказал Махров.

Он подчеркнул, что «этот договор займа никак не связан с тем, что произошло в декабре», имея в виду задержание Левчугова.

В свою очередь представитель Чуловского Наталия Кизнер пояснила журналистам, что ее доверитель подал встречный иск, так как считает сделку мнимой.

«По мнению моего доверителя, сделка, которая положена в основу иска Левчугова, должна быть признана недействительной. Речь идет о денежных средствах, которые передавались в рамках оперативно-розыскных мероприятий по делу о вымогательстве взятки и посредничестве при передаче взятки. У нас есть доказательства, они будут представлены завтра», — добавила Кизнер.

Как сообщалось, Левчугова задержали 3 декабря 2021 года вместе с руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергеем Арефьевым по делу о взятке.

По версии СКР, Арефьев требовал взятку от владельца томского предприятия за прекращение дела об уклонении от уплаты налогов, а Левчугов был посредником при передаче денег.

Информированный источник уточнял агентству, что следователь вымогал взятку у Чуловского.

Арефьеву инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), Левчугову — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), в начале декабря обвиняемых доставили в Москву и арестовали.

Группа компаний «Лама» (розничная торговая сеть) была создана в 1993 году. В настоящее время она объединяет несколько десятков разноформатных магазинов, представленных в Томске и Северске под торговыми марками «Абрикос», «Абрикос плюс», «Лама», «Смайл сити», «Мирамикс», «Мармелайт». Также с ГК «Лама» аффилирован крупнейший в Томске торгово-развлекательный центр «Изумрудный город».

ООО «Томсккабель» занимается производством кабелей с медной и алюминиевой жилой. Продукция поставляется на предприятия нефтегазодобывающей и строительной отраслей, а также атомной промышленности и для железнодорожного транспорта.

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