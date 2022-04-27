В родительский день в Томске на маршруты до кладбищ выведут максимальное количество маршруток - мэрия

Во вторник, 3 мая, в родительский день томские перевозчики выведут максимальное количество автобусов на маршруты до кладбищ. Все предприниматели уже предупреждены о полном выходе при наличии резервных автобусов, сообщает пресс-служба мэрии.

В этот день добраться до кладбища «Бактин» можно будет на всех рейсах автобусов муниципальных маршрутов №8/9, 13/14 и 20. Первый автобус начнет движение в 6.30, интервал составит 6 — 14 минут.

До городского кладбища «Воронино» пассажиры смогут добраться на всех рейсах межмуниципального маршрута №120 «мкр. Мокрушинский — д. Воронино- с. Семилужки». Начало работы в 6.30, интервал движения 8 — 10 минут.

Доставка пассажиров к кладбищу в районе остановки «Школа №55» будет осуществляться на автобусах № 19, 38. Начало работы в 6.30.

В пресс-службе также отмечают, что накануне территории кладбищ были приведены в порядок, на них также проводится противоклещевая обработка.

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