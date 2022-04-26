В Томске сносят гаражи и сараи в пер. Инструментальном

В Томске проводится демонтаж гаражей, сараев, павильонов и контейнеров, самовольно размещенных на муниципальной территории по пер. Инструментальный, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, накануне, 25 апреля, у дома по пер. Инструментальный, 34 снесли 9 гаражей и 15 сараев.

Всего в рамках муниципальной программы благоустройства в 2022 году за счёт бюджетных средств запланирован снос 62 нестационарных объектов, размещенных на улицах Эуштинская, Карпова, Кулева, Нахимова, Учебная, Усова и др.

За год с территории Кировского района демонтируется более двухсот временных объектов — большую часть гаражей и сараев собственники, как правило, убирают самостоятельно.

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