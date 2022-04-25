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Пьяный полицейский, насмерть сбивший двух девушек, арестован в Томской области

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В Томской области арестован сотрудник полиции, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом в селе Мельников Шегарского района, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в ночь на 23 апреля. В свободное от службы время обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух несовершеннолетних девушек на участке проезжей части ул. Кирова в селе Мельниково. После ДТП он скрылся с места происшествия. Девушки скончались на месте от полученных повреждений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «б» ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

При предъявлении обвинений подозреваемый полностью признал вину и был заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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