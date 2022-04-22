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Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 186 человек. 31 заболевший госпитализирован, один скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 129 124 случаев заболевания коронавирусом. 126 684 заболевших выздоровели, 815 скончались.

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