Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области
22 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 186 человек. 31 заболевший госпитализирован, один скончался.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 129 124 случаев заболевания коронавирусом. 126 684 заболевших выздоровели, 815 скончались.
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