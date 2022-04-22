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Счетная палата Томской области выявила нарушений на 19 млрд рублей

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По итогам проверок 2021 года Контрольно-счетная палата Томской области выявила нарушения более чем на 19 млрд рублей при исполнении действующих нормативных правовых актов. Об этом в рамках отчета на прошедшем сегодня, 22 апреля, заседании Законодательной Думы Томской области сообщила и.о. председателя счетной палаты Екатерина Василевская.

Всего в течение года было проведено 31 мероприятие — 15 контрольных и 16 экспертно-аналитических. Также подготовлено 39 экспертных заключений на проекты нормативных правовых актов, поступивших от Законодательной Думы Томской области.

Счетная палата проверила 40 объектов, в том числе 30 органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также 10 областных государственных учреждений, муниципальных учреждений и иных хозяйствующих субъектов. Объем проверенных средств составил более 118 млрд рублей, 46% (53,8 млрд рублей) из которых приходится на областной бюджет, более 52 млрд рублей — внебюджетных средств.

Всего во время проверок счетной палатой выявлено 828 нарушений и недостатков при исполнении нормативных правовых актов. Из них 670 приходится на органы государственной власти, местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса. Остальные 158 — в деятельности субъектов, не являющихся участниками бюджетного процесса. Объем выявленных нарушений в финансовом выражении составил более 19 млрд рублей.

Помимо проведения проверок контрольно-счетная палат принимала участие в работе согласительной комиссии по бюджету, а также комиссий бюджетно-финансового комитета регионального парламента.

«Необходимо отметить, что наиболее действенными результатами принятия мер по выводам и предложениям Контрольно-счетной палаты является регулярное рассмотрение Советом Законодательной Думы Томской области отчетов по итогам экспертной и контрольной работы. В результате были приняты соответствующие решения о поручениях по исполнению предложений палаты», — отметила Екатерина Василевская.

В свою очередь, анализируя отчет главы контрольно-счетной палаты спикер облдумы Оксана Козловская отметила высокий уровень эффективности взаимодействия парламента и надзорного ведомства.

«Во-первых, потому что все акты проверок мы рассматриваем на совете Думы, куда входят председатели всех комитетов и руководители всех фракций, которые представлены в ЗДТО. Если мы видим, что есть системные проблемы, то, совместно с администрацией региона мы по этим проблемам работаем — прежде всего по совершенствованию регионального законодательства и нормативных документов администрации региона, — отметила Оксана Козловская. — К сожалению, количество нарушений у нас не сокращается. Я думаю, что в этом направлении мы должны совместно активнее работать в дальнейшем».

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