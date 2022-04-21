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Томичей приглашают на лекцию Александры Даниловой про современное искусство

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В понедельник, 25 апреля, в Томском государственном университете знаменитый искусствовед, заведующей отделом искусства XIX–XX вв. в Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Москва) Александра Данилова прочтет лекцию на тему «Ни уму ни сердцу: как искусство стало современным?».

Как сообщают организаторы, спикер расскажет о том, какое искусством называется современным, как сформировалась его система и каким образом она развивается. Александра ответит на вопросы — как коллективное кураторство, эстетика взаимодействия, мультикультурализм, многоцентровость и другие актуальные тенденции влияют на современную арт-повестку.

Лекция стартует в 18.30 в Танцевальном зале Центра культуры ТГУ по адресу: пр. Ленина, 36. Посещение бесплатное.

Искусствовед, куратор Александра Данилова окончила исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Специализируется на культуре и искусстве второй половины ХХ столетия. Куратор и научный консультант многих известных выставок. Автор книг и статей по истории русского и зарубежного искусства ХХ века.

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