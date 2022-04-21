Томичей ждут гололед, ветер и мокрый снег

21 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

На днях, 22 и 23 апреля, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По Томску ожидаются местами снег, мокрый снег с дождем, гололедные явления, отложения мокрого снега, порывы ветра до 17-22 м/с. Понижение температуры воздуха», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам рекомендуют соблюдать осторожность при усилении ветра. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

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