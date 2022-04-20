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Северские гимнастки вышли в финал Всероссийской спартакиады

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Спортсменки из Северска стали обладательницами бронзовой медали второго этапа XI летней спартакиады учащихся России по художественной гимнастике.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие более 70 спортсменок 2007–2009 годов рождения из Омской, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев. Томскую область представляли Алиса Гришанина, Диана Елисеева, Юлия Кутько, Варвара Винокурова, Елизавета Зенченко
и Анна Рюмина.

По итогам финальных соревнований в групповом многоборье команда северских тренеров Натальи Овсянниковой и Ирины Красновской суммарно набрала 56,350 баллов, тем самым взяв бронзовую медаль соревнований.

Теперь спортсменок ждет финал Всероссийской спартакиады, который пройдет в конце июня в Ульяновске.

О том, как спортивная гимнастика развивалась в Томской области можно узнать в нашем материале.

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