В Томской области введен пожароопасный сезон

20 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/из архива издания

С сегодняшнего дня, 20 апреля, в Томкой области вводится пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал глава региона Сергей Жвачкин.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, согласно документу департамент лесного хозяйства обязан обеспечить готовность сил и средств для предупреждения и тушения природных пожаров. Областной департамент защиты населения и территории, в свою очередь, должны обеспечить взаимодействие сил и средств постоянной готовности на муниципальном и региональном уровнях.

«Томичи уже неделю сталкиваются с дымкой от лесных пожаров в Красноярском крае и Хакасии. Горит лес и в Новосибирской области. К сожалению, природная стихия не знает границ, но нам нужно сделать всё, чтобы исключить из причин лесных пожаров человеческий фактор», — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По статистике, большинство возгораний весной происходит из-за несанкционированных выжиганий сухой травы на полях, придомовых территориях, дачных участках, несмотря на то, что по действующим правилам пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к ним территориях они запрещены.

В сообщении уточняется, что в 2022 году увеличены административные штрафы за несоблюдение правил пожарной безопасности, ставшее причиной лесного пожара. Физическое лицо может быть оштрафовано на 5 тысяч рублей, должностное — 50 тысяч, юридическое — от 500 тысяч до миллиона рублей.

В случае обнаружения возгораний следует звонить по телефону прямой линии лесной охраны 8 800 100 94 00 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон из-за ранней весны преждевременно наступил во всех регионах Сибири, кроме Томской области.

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