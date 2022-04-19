«Газпромнефть-Восток» завершил программу зимнего завоза материально-технических ресурсов

19 апреля 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

За зимний период 2021–2022 годов на автономные отдаленные промыслы «Газпромнефть-Востока» доставлено более 37 тысяч тонн материально-технических ресурсов. Для этого было построено 280 километров специальных зимних проездов, включая дороги между промыслами. В целом за сезон выполнено более 800 рейсов 56 единицами техники.

Месторождения «Газпромнефть-Востока» расположены в Каргасокском и Парабельском районах Томской области, а также в Тарском районе Омской области. От развитой транспортной инфраструктуры и областного центра их отделяют Васюганские болота. В отсутствии круглогодичного наземного сообщения использование зимника дает возможность доставить материалы и оборудование для выполнения производственной программы и развития социальной инфраструктуры. Логистическим оператором «Газпромнефть-Востока» выступает «Газпромнефть-Снабжение». Предприятие отвечает за обеспечение поставок материально-технических ресурсов на месторождения.

«Газпромнефть-Восток» в рамках развития инфраструктуры месторождений строит межпромысловые дороги с использованием современных геосинтетических материалов, которые позволяют увеличить их срок эксплуатации. Для этого в период работы зимников на актив завозятся все необходимые для строительства материалы, в том числе щебень, цемент, георешетка. Также в сезон 2021-2022 на Урманское и Шингинское месторождения был доставлен крупногабаритный груз: модули зданий под новые современные спорткомплексы и прачечная.

«Зимние проезды — основная артерия по доставке важных грузов на наши промыслы в зимний период. Четко спланированная кампания с нашими партнерами из „Газпромнефть-Снабжения“ позволяет учесть потребности всех производственных управлений и служб по завозу необходимых материально-технических ресурсов. Несмотря на сложности, возникшие в период зимнего завоза из-за очередного витка пандемии, настроенный такт движения автомобилей с первого до последнего дня с учетом трудоемких процессов по погрузке-разгрузке позволили выполнить намеченные планы в полном объеме», — отметил начальник управления материально-технического обеспечения «Газпромнефть-Востока» Антон Лобов.

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