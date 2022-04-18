Волонтеры «Газпромнефть-Восток» приняли участие в акции «Коробка храбрости»

18 апреля 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Сотрудники «Газпромнефть-Востока» стали участниками акции «Коробка храбрости». На собственные средства они закупили игрушки для детей разного возраста, а также перечислили деньги на счет детского фонда имени Алены Петровой для приобретения специального белкового питания. В общей сложности в благотворительной акции приняли участие около 70 волонтеров «Газпромнефть-Востока».

Ежедневно детям, находящимся в онкогематологическом отделении областной клинической больницы Томска, приходится проходить медицинские процедуры, которые вызывают стресс и болезненные ощущения. Именно поэтому в процедурном кабинете появилась «Коробка храбрости», из которой ребята после окончания процедуры за свою стойкость и терпение получают награду — красивую игрушку. Волонтеры «Газпромнефть-Востока» решили не оставаться в стороне и подарить детям со сложными заболеваниями минуты счастья и радости приятным ожиданием награды.

— Волонтерство развито на нашем предприятии с первого дня его существования. Наши сотрудники всегда были отзывчивы к различным благотворительным акциям, в основе которых помощь и поддержка тем, кто в этом нуждается. Особенно приятно, что никогда не остаются в стороне наши коллеги с промыслов. Они как бы соединяют пространства, разделяющие нас, становясь активными участниками наших инициатив. К примеру, в этот раз сотрудники офиса купили много разных игрушек, а средства, которые нам перевели работники с промыслов, по единодушному решению мы направили на покупку белкового питания для детей, которые проходят химиотерапию, — отметил заместитель генерального директора по организационным вопросам «Газпромнефть-Востока» Наталья Мельникова.

— Мы на ближайшее время запланировали визит к нашим подопечным в областную клиническую больницу, и обязательно передадим подарки от сотрудников «Газпромнефть-Востока». Я глубоко убеждена, что о добрых вещах надо рассказывать, не стесняясь этого. Для нас — это возможность выразить искреннюю благодарность за вовлеченность и сопереживание. И безусловно, — это эффективный способ рассказать о том, что есть дети, которым внимание и забота посторонних людей помогают выживать и бороться с болезнью, — отметила руководитель детского фонда имени Алены Петровой Елена Петрова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: