Томич хотел получить бонусы банка, но лишился более 17 тыс. рублей
18 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Андрей Сизов on Unsplash
Житель Томска стал жертвой мошенников и лишился более 17 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, 37-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он предложил томичу перевести накопленные бонусы на счет банковской карты. Чтобы их получить мужчине необходимо было сообщить реквизиты своей банковской карты, а также код из СМС-сообщения.
Томич выполнил все указания, а позже обнаружил списание со своего счета более 17 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».
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