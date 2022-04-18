Томич хотел получить бонусы банка, но лишился более 17 тыс. рублей

Житель Томска стал жертвой мошенников и лишился более 17 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 37-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он предложил томичу перевести накопленные бонусы на счет банковской карты. Чтобы их получить мужчине необходимо было сообщить реквизиты своей банковской карты, а также код из СМС-сообщения.

Томич выполнил все указания, а позже обнаружил списание со своего счета более 17 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

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