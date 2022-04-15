В Томске пройдет большая пасхальная ярмарка

15 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

На следующей неделе в субботу, 23 апреля, в Томске состоится ярмарка «Светлая Пасха». Мероприятие пройдет на Томском областном рынке, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участие в ярмарке примут фермерские хозяйства и пищевые предприятия региона. Заявки на участие уже поступают со всех районов Томской области.

Томичи смогут приобрести свежую продукцию местных сельхозпроизводителей по приемлемым ценам, а также дачный инвентарь, сувениры, украшения и многое другое. Но конечно, главным акцентом мероприятия станет разнообразная пасхальная выпечка и товары.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 16.00 по адресу: пр. Фрунзе, 119/5.

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