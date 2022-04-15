Северчанин лишился 40 тыс. рублей, пытаясь продать матрас

15 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

Житель Северска стал жертвой мошенников при попытке продажи матраса, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 44-летний мужчина разместил на одной из интернет-площадок объявление о продаже матраса. Через некоторое время ему позвонил потенциальный покупатель. В разговоре он сказал продавцу, что ошибочно перевел нему сумму больше обговоренной. Северчанин не проверил, поступили ли средства на его счет, и перевел на указанные «покупателем» реквизиты более 40 тыс. рублей. После этого мужчина обратился в банк, где обнаружил, что перевод на его счет не осуществлялся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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