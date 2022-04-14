«Газпромнефть-Восток» делится новыми практиками работы со школьниками

14 апреля 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Представители «Газпромнефть-Востока» выступили в качестве спикеров на информационно-дискуссионной площадке для HR-сообщества «Новые ценности — новые ожидания. Рынок труда для молодежи».

Организатором мероприятия выступил Департамент труда и занятости населения Томской области, кадровый центр «Работа России», Сибирский филиал hh.ru. В работе площадки приняли участие более 50 работодателей Томска и области.

Ирина Николаева, начальник Управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока» представила на встрече популярный среди школьников* интеллектуальный турнир «Умножая таланты» программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», как один из инструментов по вовлечению школьников в нефтегазовую тематику. Решая кейсы, которые для школьников 8-10 классов составляют сотрудники компании, подростки не только расширяют кругозор, углубляются в новую тематику, но, по сути, примеряют на себя профессию нефтяника. «Газпром нефть» также ведет системную работу и со студентами в регионе — компания сотрудничает с томским Политехническим университетом, участвует в формировании учебных программ и проектов школы природных ресурсов вуза и внедряет практические кейсы в образовательный процесс.

По словам начальника Департамента труда и занятости населения Светланы Грузных, в 2022 году планируется серия экспертных встреч с HR-сообществом для обсуждения профильных проблем в сфере труда и занятости. Подобные коммуникации зарождают совместные проектные инициативы, дают возможность обмениваться передовым опытом и внедрять новые форматы взаимодействия с персоналом на предприятиях. В фокусе внимания — занятость молодежи, обеспечение кадрами предприятий области, государственная поддержка предприятий области.

— Этот проект дает возможность подростку, еще будучи школьником, опытным путем определиться, с каким направлением он хочет связывать свою профессиональную жизнь. У нас был прекрасный опыт, когда один юноша стал финалистом турнира «Умножая таланты», побывал в Сириусе, был рад новому опыту. Но в дальнейшем, анализируя свои возможности и желания, он принял важное для себя решение — посвятить себя музыке. То есть из двух своих больших увлечений — математика и музыка — уже на школьном этапе он смог сделать правильный для себя выбор будущей профессии. Именно такие кейсы и являются показателем пользы и эффективности данного проекта, — считает начальник Управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока» Ирина Николаева.

— Накопленный опыт «Газпромнефть-Востока» важно транслировать коллегам из региона, это имеет синергетический эффект для развития бизнеса, — отметила начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

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