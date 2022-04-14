В Томске запустили пилотный проект по оплате проезда картой «Тройка»

14 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина / из архива издания

Компания «СберТройка» тестирует единую билетную систему на базе карты «Тройка» в Томске. Ей можно расплатиться в автобусах маршрутов №5 и №150, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Развитие цифровых сервисов оплаты проезда, к числу которых относится система „СберТройка“, позволяет повысить качество транспортного обслуживания, в том числе за счет расширения способов расчета. Надеемся, что успешное тестирование данной системы сделает проезд в общественном транспорте для наших пассажиров более комфортным», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

При этом помимо использования транспортной карты оплатить проезд в рамках этой системы можно банковской картой или наличными.

Единая билетная система на базе карты «Тройка» запущена в 19 российских городах и регионах: Тульской, Московской, Ульяновской, Ростовской, Томской и Ленинградской областях, Комсомольске-на-Амуре, Новом Уренгое, Пермском крае, Ингушетии, Воронеже, Орле, Костроме, Ижевске, Республиках Карелия и Кабардино-Балкария, Новосибирске, Иркутске и Москве (межмуниципальные и речные перевозки).

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