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В конце апреля жители 3 улиц Ленинского района Томска останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды выключили воду ЖКХ график отключения когда включат воду В конце апреля жители 3 улиц Ленинского района Томска останутся без воды

В ряде домов Ленинского района отключат холодную воду 28 апреля, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с водопроводными работами на сетях. На время их проведения, с 9.00 до 20.00 без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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