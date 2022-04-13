В конце апреля жители 3 улиц Ленинского района Томска останутся без воды

13 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В ряде домов Ленинского района отключат холодную воду 28 апреля, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с водопроводными работами на сетях. На время их проведения, с 9.00 до 20.00 без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Говорова ул, 1/1, ½, 1а, 3, 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 10/2, 10/3, 11, 16, 16/1, 18, 20, 22, 24, 24/1, 24/1 стр.2, 26, 28;

Карла Ильмера ул, 9, 10/2, 10/3, 10/3, 11, 13, 15/1, 15/1 стр.1, 15/1 стр.2;

Крутоовражный п, 43а, 43г, 43д, 56а, 67в, 76б.

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: