На следующей неделе в Томске стартует противоклещевая обработка

Томский Обзор / Фото: 13 апреля 2022 // Фото: admin.tomsk.ru

Противоклещевая обработка зеленых пространств Томска начнется в Томске на следующей неделе — если не будет дождей и земля подсохнет после схода снега, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы будет проводить ООО «Зеленстрой». Специалистам предстоит обработать 785 га территории. Кроме того, подрядчику предстоит провести дератизационную обработку территории.

Предполагается, что противоклещевая обработка будет проведена в Лагерном саду, Академгородке, в скверах на пл. Новособорной, ул. 5-й Армии, Мокрушина, Кутузова, Березовой роще на Каштаке, на стадионе «Кедр», в парковой зоне Мавлюкеевского озера, на территории Санаторно-лесной школы, на мемориале Южного кладбища, кладбищ в пос. Бактин, в районе вокзала Томск-II, дер. Воронино, мкр. Спичфабрика, на Потаповых лужках, в Сосновом бору, в районе большого трамплина в пос. Степановка, на «тропе здоровья» возле стадиона «Буревестник», возле детских загородных лагерей, в Михайловской роще, в Березовой роще пос. Светлый, в окрестностях пос. Аникино, Геологов, Просторный, Апрель, сел Дзержинское, Тимирязевское и других.

В сообщении уточняется, что территория Лагерного сада будет полностью обработана к 9 мая. Повторная противоклещевая обработка этой территории пройдет в конце лета, во второй пик активности лугового клеща.

Напомним, в этом году в Томской области уже зарегистрирован первый случай присасывания клеща.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: