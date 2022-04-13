Научный журналист расскажет томичам об «оздоровительных» эффектах алкоголя и правдивости медицинских сериалов

Томский Обзор / Фото: 13 апреля 2022 // Фото: vk.com/myatomtomsk

На следующей неделе, 21 и 22 апреля, в Томске пройдут открытые лекции популярного медицинского блогера, врача и научного журналиста Алексея Водовозова. Он расскажет об «оздоровительных» эффектах алкоголя, фактчекинкге и искаженной действительности медицинских сериалов, сообщают организаторы.

Первая лекция, которая состоится 21 апреля, будет посвящена теме «Пить или не пить: научный взгляд на „оздоровительные“ эффекты алкоголя». Её участники узнают, в чем разница межу «употреблением» и «злоупотреблением», как спирт влияет на организма и можно ли алкоголем «профилактировать» болезни. Начало в 19.00. Лекция пройдет в Информационном центре по атомной энергии Томска по адресу пл. Ленина, 8. Зарегистрироваться на нее можно здесь.

Следующая лекция «Фактчекинг: как не дать себя обмануть» пройдет в пятницу, 22 апреля на факультете журналистики ТГУ по адресу пр. Ленина, 66 (аудитория 203). Регистрация доступна по ссылке.

Заключительная лекция Алексея Водовозова пройдет в главном корпусе ТПУ по адресу пр. Ленина, 30 (аудитория 234). На ней журналист расскажет, стоит ли доверять врачам из массовой культуры. Начало лекции в 19.00. Чтобы принять в ней участие необходимо зарегистрироваться.

Лекции пройдут в рамках федерального проекта «Энергия науки» сети ИЦАЭ, созданного, чтобы познакомить жителей регионов с новейшими научными открытиями и идеями и сформировать у аудитории широкую картину современной научной жизни.

Вход на все события проекта бесплатный.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: