В Томске ледоход затопил баржу
12 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания
Накануне утром, 11 апреля, в Томске на реке Томь ледоход повредил и затопил порожнюю баржу (сухогруз), сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел около 9.00 в районе 63 км реки в черте областного центра. В результате никто не пострадал, угрозы окружающей среды нет.
Судовладелец занимается подъемом судна из акватории реки.
По данному факту проводится проверка соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта.
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