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В Томске ледоход затопил баржу

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Накануне утром, 11 апреля, в Томске на реке Томь ледоход повредил и затопил порожнюю баржу (сухогруз), сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел около 9.00 в районе 63 км реки в черте областного центра. В результате никто не пострадал, угрозы окружающей среды нет.

Судовладелец занимается подъемом судна из акватории реки.

По данному факту проводится проверка соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта.

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