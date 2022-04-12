В Томске ледоход затопил баржу

12 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

Накануне утром, 11 апреля, в Томске на реке Томь ледоход повредил и затопил порожнюю баржу (сухогруз), сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел около 9.00 в районе 63 км реки в черте областного центра. В результате никто не пострадал, угрозы окружающей среды нет.

Судовладелец занимается подъемом судна из акватории реки.

По данному факту проводится проверка соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: