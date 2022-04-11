Томский механзавод значительно увеличил чистую прибыль на фоне роста продаж оборудования для нефтегазовой отрасли

ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева» (ТЭМЗ) в 2021 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 14,8 млн рублей, что в 25 раз больше, чем годом ранее, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные из отчетности компании.

Выручка компании в минувшем году выросла на 30%, до 1,17 млрд рублей, себестоимость продаж — на 11,8%, до 882 млн рублей.

Одним из факторов роста чистой прибыли стало увеличение в 2,1 раза продаж электрооборудования для нефтегазовой отрасли, до 343,7 млн рублей. Также на 15,4% выросли доходы от реализации трубопроводной арматуры, до 702,7 млн рублей.

Основные финансовые показатели ОАО «ТЭМЗ им. В.В. Вахрушева» (в тыс. руб.):

2021г 2020г Динамика

Выручка 1 173 921 903 434 +29,9%

Себестоимость 882 638 789 314 +11,8%

Валовая прибыль 291 283 114 120 +2,5 раза

Прибыль (убыток) от продаж 51 633 (52 067) -

Прибыль до налогообложения 33 186 4 873 +6,8 раза

Чистая прибыль 14 843 588 +25,2 раза

Кредиторская задолженность предприятия уменьшилась с 415,9 млн рублей на 31 декабря 2020 года до 340,7 млн рублей на 31 декабря 2021 года, дебиторская — выросла с 181,7 млн до 300,3 млн рублей.

АО «Томский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева» занимается производством горно-шахтного оборудования и промышленных вентиляторов, также выпускает для «Газпрома» антипомпажные и регулирующие клапаны для газопроводов. Бенефициарами компании являются гендиректор Иван Пушкарев и коммерческий директор Игорь Дроганов.

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