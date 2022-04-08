Завтра томичей ждет мокрый снег и порывистый ветер
8 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов/ из архива издания
Завтра, 9 апреля, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«На территории города ожидаются сильные осадки, ночью преимущественно в виде снега, днем в отдельных районах с дождем, отложения мокрого снега, гололедные явления. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения мер личной безопасности. Так, при движении по улице не следует находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабозакрепленных конструкций.
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