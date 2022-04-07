«Газпромнефть-Восток» организовал проведение скрининга здоровья вахтовиков

7 апреля 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» организовал на месторождениях работу врачебной бригады для углубленного медицинского осмотра нефтяников. Предполагается, что обследование пройдут 2000 человек.

Как сообщает пресс-служба компании, во время обследования акцент делается на проверку состояния наиболее уязвимой сердечно-сосудистой системы. Благодаря мониторингу каждый сотрудник получит не только данные о своем здоровье, но и рекомендации по дальнейшему лечению, если оно необходимо.

— Для сотрудников промыслов и наших подрядчиков обследование проводится бесплатно. Следить за собственным здоровьем — очень важно, особенно, когда персонал работает на вахте, по сути, на непрерывном производстве, и отвечает за сложные технологические процессы, — отметил Юрий Шакин, руководитель направления по охране здоровья «Газпромнефть-Востока».

Бригада медицинских работников, состоящая из врача-кардиолога, врача УЗИ и медсестры, сейчас работает на Шингинском и Западно-Лугинецком месторождениях «Газпромнефть-Востока». Сотрудники проходят осмотр с помощью полноценного ультразвукового исследования сердца и крупных сосудов нижних конечностей, врачи снимают кардиограмму и проверяют уровень холестерина в организме. На основании полученных данных врач-кардиолог дает общее заключение о состоянии сердечно-сосудистой системы и при необходимости рекомендует лечение.

Провести комплексный скрининг здоровья как сотрудников предприятия, так и специалистов подрядных организаций на всех активах «Газпромнефть-Востока» планируется в течение 4 месяцев.

— Мы давно работаем с «Газпромнефть-Востоком», что является свидетельством давних и крепких партнерских отношений. Когда нам предложили провести углубленный медицинский осмотр наших работников прямо на месторождениях, мы сразу согласились. Во-первых, это удобно для самих людей — получить скрининг о состоянии здоровья прямо на рабочем месте. Во-вторых, для нас это яркий пример надежного партнерства, когда проявляется забота не только о своем персонале, но и тех, кто оказывает сервисные услуги, рассказал Виталий Зенкин, директор ООО «ТрансСервис» (Томск).

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