Томские школьники представят спектакль о проблемах современных подростков

Томский Обзор / Фото: 5 апреля 2022 // Фото: vk.com/mayakdk

В воскресенье, 17 апреля, в Томске пройдет премьера мюзикла «14 Плюс» о жизни и проблемах современных подростков, созданного МАУ «Дом культуры «Маяк» при поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» ПАО «СИБУР Холдинг».

Как уточняют организаторы, зрителям представят рассказ обычных подростков о своей жизни, типичных ошибках, проблемах общения, отношений друг с другом и родителями. Над постановкой работали сами подростки — они сочиняли истории и диалоги, выбирали музыку и песни, а также сыграют на сцене придуманных ими персонажей. Над мюзиклом также работали режиссёр, хореограф, педагоги по актёрскому мастерству и вокалу.



«Когда мы становимся большими тетями и дядями, мы забываем, как это, быть подростком, ребёнком. Забываем те чувства, которые переживаем в нежном возрасте и те проблемы, которые в юности являются катастрофой мирового масштаба. Наши чувства притупляются, на первый план выходят забота, ответственность и собственное Я. А должно быть немного иначе. Порой нам нужно остановиться и услышать своих детей. Им есть что сказать, даже когда они молчат…», «Хочется порекомендовать этот спектакль к обязательному просмотру во всех школах. Как программное произведение. Может тогда у нас, родителей, будет чуть ближе связь со своими, уже взрослыми, но всё ещё наивными, детьми. Может и дети будут понимать нас лучше…», — делятся своим мнением зрители мюзикла.



Премьера состоится в 18.00 во Дворце творчества детей и молодежи по ул. Вершинина, 17. Стоимость билетов 200 рублей. Приобрести их можно в кассе учреждения и на сайте.



Возрастное ограничение: 10+.



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