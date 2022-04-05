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Томская область готова к возможному росту количества работников «в простое» — власти

Работа, Работа в Томске, Томские новости, работа работники ситуация на рынке труда Томская область готова к возможному росту количества работников «в простое» — власти

Власти Томской области считают своей приоритетной задачей — сохранение рабочих мест и численности занятых граждан, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

На правительственном совещании по ситуации на российском рынке труда заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила что, «ситуация на рынке труда стабильная, но мы фиксируем растущее количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или недели, а также увеличение численности работников, находящихся в простое».

Участвовавшая в совещании замгубернатора Томской области по социальной политике Алёна Левко отметила, что в связи с этим власти региона считают своей ключевой задачей — заблаговременное проведение превентивных мероприятий для сохранения рабочих мест и численности занятых граждан.

«Служба занятости Томской области готова к любому сценарию. В наш мониторинг входят более 350 предприятий реального сектора экономики. Если они заявят о высвобождении кадров, мы узнаем первые и подставим плечо. Работает „горячая линия“ для соискателей и работодателей: первые могут получить помощь в трудоустройстве, вторые — консультацию по трудовому законодательству и мерам господдержки», — подчеркнула Левко.

По ее данным, количество обращений в томские центры занятости за последнее время не увеличилось.

Левко также напомнила, что в Томской области работает штаб по социально-экономическому развитию в условиях санкций, который возглавляет губернатор Сергей Жвачкин.

Так, глава региона инициировал в Большом университете (объединение вузов и НИИ Томска) формирование команды стартаперов для разработки новых технологических решений, предусматривающих запуск производств.

Свои предложения уже представили более 20 крупных компаний, а от вузов и исследовательских институтов поступило уже более 200 вариантов по импортозамещению.

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